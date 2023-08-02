Рома готує трансфер Арнаутовича та форварда Сантоса

Рома готує підсилення атаки

Джерело - Чемпіон.

Рома працює над підсиленням атакувальної лінії.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Римляни планують підписати двох нових нападників. Клуб вже контактував з Болоньєю щодо Марко Арнаутовича, а також продовжує перемовини з Сантосом щодо Маркоса Леонардо.

За 34-річного австрійця Рома може заплатити близько 8 мільйонів євро, це дешевше, ніж за іншу кандидатуру – Альваро Морату з Атлетіко.

Що стосується 20-річного бразильця, то на нього також претендує Лаціо, який пропонував 12 мільйонів євро.