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Рома готує трансфер Арнаутовича та форварда Сантоса

Рома готує підсилення атаки
Сьогодні 17:56 152 0
Рома готує трансфер Арнаутовича та форварда Сантоса
#Арнаутович, #Рома, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Рома працює над підсиленням атакувальної лінії.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Римляни планують підписати двох нових нападників. Клуб вже контактував з Болоньєю щодо Марко Арнаутовича, а також продовжує перемовини з Сантосом щодо Маркоса Леонардо.

За 34-річного австрійця Рома може заплатити близько 8 мільйонів євро, це дешевше, ніж за іншу кандидатуру – Альваро Морату з Атлетіко.

Що стосується 20-річного бразильця, то на нього також претендує Лаціо, який пропонував 12 мільйонів євро.

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