Рома готує трансфер Арнаутовича та форварда Сантоса

Джерело - Чемпіон.
Рома працює над підсиленням атакувальної лінії.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
Римляни планують підписати двох нових нападників. Клуб вже контактував з Болоньєю щодо Марко Арнаутовича, а також продовжує перемовини з Сантосом щодо Маркоса Леонардо.
За 34-річного австрійця Рома може заплатити близько 8 мільйонів євро, це дешевше, ніж за іншу кандидатуру – Альваро Морату з Атлетіко.
Що стосується 20-річного бразильця, то на нього також претендує Лаціо, який пропонував 12 мільйонів євро.