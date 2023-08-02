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Манчестер Сіті узгодив трансфер Гвардіола

Гвардіол близький до переходу у Манчестер Сіті
Сьогодні 17:16 276 0
Манчестер Сіті узгодив трансфер Гвардіола
Фото - gettyimages
#Манчестер Сіті, #РБ Лейпциг, #Футбольні трансфери, #Йошко Гвардіол

Джерело - tribuna.com.

Лейпциг та Манчестер Сіті домовилися про трансфер захисника Йошко Гвардіола.

Про це повідомляє BILD.

Німецький клуб отримає за 21-річного хорвата 90 млн євро. Офіційно про перехід гравця буде оголошено у найближчі кілька днів.

Окрім цього команди зіграють між собою товариський матч в майбутньому, який принесе "бикам" ще приблизно 1,5 млн євро.

Нагадаємо, Манчестер Сіті знайшов заміну Марезу в Ренні.

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