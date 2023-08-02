Манчестер Сіті узгодив трансфер Гвардіола

Джерело - tribuna.com.
Лейпциг та Манчестер Сіті домовилися про трансфер захисника Йошко Гвардіола.
Про це повідомляє BILD.
Німецький клуб отримає за 21-річного хорвата 90 млн євро. Офіційно про перехід гравця буде оголошено у найближчі кілька днів.
Окрім цього команди зіграють між собою товариський матч в майбутньому, який принесе "бикам" ще приблизно 1,5 млн євро.
Нагадаємо, Манчестер Сіті знайшов заміну Марезу в Ренні.
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