Аякс домовився з Манчестер Сіті про трансфер вінгера Боржеша

Аякс узгодив з Манчестер Сіті перехід вінгера Карлуша Боржеша.

Про це повідомляє Саймон Байковскі.

Сума трансферу складе 17 млн фунтів.

Окрім цього "містяни" можуть отримати 20% від суми наступного продажу 19-річного португальця та матимуть право зворотного викупу.

