Моура близький до переходу в Сан-Паулу

Колишній вінгер Тоттенгема та ПСЖ Лукас Моура став гравцем Сан-Паулу.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Контракт з 30-річним бразильцем розрахований до грудня 2023 року.

Незабаром про перехід оголосять офіційно. Трансфер відбувся на правах вільного агента.

Lucas Moura has just formally signed the contract valid until December 2023 as new São Paulo player 🔴⚪️⚫️🇧🇷



Documents completed, official soon as former Tottenham winger will play in the same team as James Rodriguez.



Here we go ✔️ pic.twitter.com/3D1z0KhFWv