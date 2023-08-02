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Моура близький до переходу в Сан-Паулу

Контракт буде розрахований до грудня 2023 року
Сьогодні 09:59 181 0
Моура близький до переходу в Сан-Паулу
#Моура, #Сан-Паулу

Джерело - Чемпіон.

Колишній вінгер Тоттенгема та ПСЖ Лукас Моура став гравцем Сан-Паулу.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Контракт з 30-річним бразильцем розрахований до грудня 2023 року.

Незабаром про перехід оголосять офіційно. Трансфер відбувся на правах вільного агента.

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