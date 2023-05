Моура покине Тоттенгем у якості вільного агента

Вінгер Тоттенгема Лукас Моура залишить клуб після завершення сезону.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Бразилець не продовжуватиме контракт з "шпорами" і покине команду в якості вільного агента.

Thank you for the memories, @LucasMoura7 💙



We can confirm that Lucas Moura is to leave the Club at the end of the season following the conclusion of his contract.