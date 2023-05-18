Моура покине Тоттенгем у якості вільного агента

Джерело - Чемпіон.
Вінгер Тоттенгема Лукас Моура залишить клуб після завершення сезону.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Бразилець не продовжуватиме контракт з "шпорами" і покине команду в якості вільного агента.
Thank you for the memories, @LucasMoura7 💙— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 18, 2023
We can confirm that Lucas Moura is to leave the Club at the end of the season following the conclusion of his contract.
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