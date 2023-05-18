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Моура покине Тоттенгем у якості вільного агента

Бразилець не продовжуватиме контракт з "шпорами"
Сьогодні 20:55 169 0
Моура покине Тоттенгем у якості вільного агента
#Моура, #Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Тоттенгема Лукас Моура залишить клуб після завершення сезону.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Бразилець не продовжуватиме контракт з "шпорами" і покине команду в якості вільного агента.

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