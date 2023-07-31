Тен Гаг: Я не маю нічого проти Магвайра

Відібрання капітанської пов'язки у захисника Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайра має піти на користь футболісту.

Про це розповів головний тренер МЮ Ерік тен Гаг.

"Між тренером і людиною є відмінності. Футбол топ-рівня заточений на результат. Через це ухвалювати такі рішення необхідно, але потрібно робити це по-чесному, все має бути прозоро. Клуб призначив мене, щоб я ухвалював такі рішення і повідомляв про них чесно і прямо. Це я і намагаюся зробити завжди.

Я не маю нічого проти Гаррі, але це було на користь команді. Після цього потрібно просто прийняти рішення. Але я не скажу, що Гаррі - не частина цього складу. Він має боротися за своє місце. Це дуже хороший центральний захисник. Просто йому потрібно проявити себе. Усе залежить від нього, і я думаю, що він здатний на це", - розповів тен Гаг.