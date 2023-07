Де Хеа може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії

Колишній голкіпер Манчестер Юнайтед Давід де Хеа отримав дві пропозиції від клубів з чемпіонату Саудівської Аравії.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Переговори з 32-річним іспанцем тривають.

David de Gea will be key part of the GKs domino in the next days. Understand he has two important bids from Saudi — as talks are ongoing. 🇪🇸🇸🇦



🔴 Bayern also made contact with de Gea’s camp one week ago as Yassine Bounou but Raya was priority target.



Raya-Bayern deal, now off. pic.twitter.com/pvPdxSRl9R