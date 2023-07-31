Де Хеа може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії

Джерело - Чемпіон.
Колишній голкіпер Манчестер Юнайтед Давід де Хеа отримав дві пропозиції від клубів з чемпіонату Саудівської Аравії.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Переговори з 32-річним іспанцем тривають.
David de Gea will be key part of the GKs domino in the next days. Understand he has two important bids from Saudi — as talks are ongoing. 🇪🇸🇸🇦— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2023
🔴 Bayern also made contact with de Gea’s camp one week ago as Yassine Bounou but Raya was priority target.
Raya-Bayern deal, now off. pic.twitter.com/pvPdxSRl9R
Після завершення сезону 2022/23 де Хеа перебуває у статусі вільного агента.
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