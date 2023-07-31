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Де Хеа може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії

Переговори з 32-річним іспанцем тривають
Сьогодні 10:36 210 0
Де Хеа може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії
Фото: Getty Images
#Де Хеа, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Колишній голкіпер Манчестер Юнайтед Давід де Хеа отримав дві пропозиції від клубів з чемпіонату Саудівської Аравії.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Переговори з 32-річним іспанцем тривають.

Після завершення сезону 2022/23 де Хеа перебуває у статусі вільного агента.

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