Головне
Світоліна здобула вольову перемогу над Азаренка в 1/8 фіналу Вімблдона
Вчора 22:40 4213 4
Історія дня: Світоліна подарувала 10-річній доньці воїна ЗСУ квиток на матч Вімблдона
Сьогодні 12:21 360 1
Пятов завершив кар’єру та увійшов у тренерський штаб Шахтаря
Сьогодні 12:10 117
Кравець перейшов у Дніпро-1
Сьогодні 10:25 506
Світоліна: Це другий найщасливіший момент у моєму житті після народження доньки
Сьогодні 08:25 1003
Мірошніченко підписав контракт із Дніпром-1
Сьогодні 08:10 303
Світоліна - Швьонтек: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Вімблдона-2023
Сьогодні 04:00 3597
Білоруска Азаренка смиренно прийняла рішення Світоліної не тиснути їй руку після матчу 1/8 фіналу Вімблдона - ВІДЕО
Сьогодні 02:53 33744
Світоліна - Азаренко: огляд матчу 1/8 фіналу Вімблдона
Вчора 23:58 1504
За вихід у півфінал Вімблдона-2023 Світоліна зіграє зі Швьонтек
Вчора 23:39 1256 1
Прямі трансляції

Саудівські клуби розпочали переговори з де Хеа

Давід де Хеа шукає новий клуб
Сьогодні 10:55 232 0
Саудівські клуби розпочали переговори з де Хеа
Фото - gettyimages
#Де Хеа

Джерело - Чемпіон.

Іспанський голкіпер Давід де Хеа може продовжити кар'єру у чемпіонаті Саудівської Аравії.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Неназвані саудівські клуби вже розпочали з 32-річним іспанцем переговори про підписання з ним контракту.

Нагадаємо, що раніше де Хеа покинув Манчестер Юнайтед як вільний агент після 12 років перебування у клубі.

У минулому сезоні де Хеа пропустив 61 гол у 58 матчах, залишився у 25 іграх свої ворота у недоторканності.

Раніше Де Хеа покинув Манчестер Юнайтед.

Коментарі ()
Популярне зараз
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 7904
Білоруска Азаренка смиренно прийняла рішення Світоліної не тиснути їй руку після матчу 1/8 фіналу Вімблдона - ВІДЕО Білоруска Азаренка смиренно прийняла рішення Світоліної не тиснути їй руку після матчу 1/8 фіналу Вімблдона - ВІДЕО 33744
Відео дня: Світоліна завершила переможний матч з Азаренкою потужним ейсом Відео дня: Світоліна завершила переможний матч з Азаренкою потужним ейсом 3996
19 років тому Шовковський подарував Динамо перший Суперкубок України 19 років тому Шовковський подарував Динамо перший Суперкубок України 3605
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 4340
Світоліна здобула вольову перемогу над Азаренка в 1/8 фіналу Вімблдона Світоліна здобула вольову перемогу над Азаренка в 1/8 фіналу Вімблдона 4213 4
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 7400 2
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 114758
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 87211 4
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 14652
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 8695
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 2744