Саудівські клуби розпочали переговори з де Хеа

Давід де Хеа шукає новий клуб

Джерело - Чемпіон.

Іспанський голкіпер Давід де Хеа може продовжити кар'єру у чемпіонаті Саудівської Аравії.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Неназвані саудівські клуби вже розпочали з 32-річним іспанцем переговори про підписання з ним контракту.

Нагадаємо, що раніше де Хеа покинув Манчестер Юнайтед як вільний агент після 12 років перебування у клубі.

У минулому сезоні де Хеа пропустив 61 гол у 58 матчах, залишився у 25 іграх свої ворота у недоторканності.

Раніше Де Хеа покинув Манчестер Юнайтед.