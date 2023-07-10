Саудівські клуби розпочали переговори з де Хеа

Джерело - Чемпіон.
Іспанський голкіпер Давід де Хеа може продовжити кар'єру у чемпіонаті Саудівської Аравії.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Неназвані саудівські клуби вже розпочали з 32-річним іспанцем переговори про підписання з ним контракту.
Нагадаємо, що раніше де Хеа покинув Манчестер Юнайтед як вільний агент після 12 років перебування у клубі.
У минулому сезоні де Хеа пропустив 61 гол у 58 матчах, залишився у 25 іграх свої ворота у недоторканності.
Раніше Де Хеа покинув Манчестер Юнайтед.