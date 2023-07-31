Луческу: Ярмоленку потрібно більше часу, щоб звикнути до чемпіонату

Тренер Динамо розповів про адаптацію Ярмоленка

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Вінгеру Динамо Андрію Ярмоленку треба час, щоб звикнути до чемпіонату України.

Про це заявив головний тренер киян Мірча Луческу.

"Андрію потрібно більше часу, щоб звикнути до нашого чемпіонату, бо він тепер достатньо агресивний. Також йому потрібен час, щоб підвищити свій фізичний рівень. Для цього він докладає багато зусиль, попри те, що приєднався до команди пізніше та не пройшов усю підготовку.

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Його ставлення до процесу та до колективу просто видатне. Сподіваюся, він нам дуже допоможе. Нам потрібен такий футболіст, така особистість, з таким досвідом, як у нього", - сказав Луческу.

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