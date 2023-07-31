Головне
Динамо переграло Минай у 1 турі УПЛ
Вчора 18:55 810
Ванат - найкращий гравець 1-го туру УПЛ
Сьогодні 09:19 130
Світоліна - Азаренка: прогноз букмекерів на матч першого кола Вашингтон WTA 500
Сьогодні 08:24 913
Олександрія перемогла Кривбас у 1 турі УПЛ
Вчора 21:26 440
11 років тому Шемякіна стала Олімпійською чемпіонкою
Вчора 19:13 566
Чоловіча збірна України стала бронзовим призером Кубка претендентів-2023
Вчора 18:09 470
Динамо пропустило швидкий супергол від Миная після обрізки дебютанта Біловара - ВІДЕО
Вчора 18:04 1362
Чорноморець завдав поразки ЛНЗ у 1 турі УПЛ
Вчора 16:52 573
Збірні Швейцарії та Норвегії вийшли до 1/8 фіналу: результати матчів жіночого ЧС-2023
Вчора 14:52 635
Збірна України програла Південній Кореї в матчі за третє місце на ЧС
Вчора 14:49 1986
Прямі трансляції

Луческу: Ярмоленку потрібно більше часу, щоб звикнути до чемпіонату

Тренер Динамо розповів про адаптацію Ярмоленка
Сьогодні 08:49 299 0
Луческу: Ярмоленку потрібно більше часу, щоб звикнути до чемпіонату
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Андрій Ярмоленко

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Вінгеру Динамо Андрію Ярмоленку треба час, щоб звикнути до чемпіонату України.

Про це заявив головний тренер киян Мірча Луческу.

"Андрію потрібно більше часу, щоб звикнути до нашого чемпіонату, бо він тепер достатньо агресивний. Також йому потрібен час, щоб підвищити свій фізичний рівень. Для цього він докладає багато зусиль, попри те, що приєднався до команди пізніше та не пройшов усю підготовку.

  Динамо - Минай 4:1: огляд матчу

Його ставлення до процесу та до колективу просто видатне. Сподіваюся, він нам дуже допоможе. Нам потрібен такий футболіст, така особистість, з таким досвідом, як у нього", - сказав Луческу.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 17838
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів 10785
Стаховський заступився за Харлан у суперечці з відомим російським коментатором Стаховський заступився за Харлан у суперечці з відомим російським коментатором 27389
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 10046
Збірна України програла Південній Кореї в матчі за третє місце на ЧС Збірна України програла Південній Кореї в матчі за третє місце на ЧС 1986
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів 7295
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 22067 1
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 212979 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 23245
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 11991
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 15233
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 76114