Джерело - Чемпіон.
У матчі 1-го туру української Прем’єр-Ліги київське Динамо святкувало перемогу над Минаєм.
Чемпіонат України - УПЛ
1 тур, 30 липня
Голи: 0:1 - 3 Вітенчук, 1:1 - 27 Ванат, 2:1 - 30 Ванат, 3:1 - 87 Буяльський (пен), 4:1 - 90+3 Караваєв
Динамо: Бущан, Дубінчак, Біловар, Попов, Тимчик, Сидорчук (к) (Бражко 82), Шапаренко (Шепелєв 82), Кабаєв (Сирота 34), Буяльський, Ярмоленко (Караваєв 76), Ванат (Беніто 76)
Минай: Бандура, Дмитрук (Ольховий 59), Солдат (Ременяк 67), Нємчанінов, Вітенчук, Кравчук, Ралюченко (Рогозинський 46), Булеза (Панасенко 46), Одарюк (Гечев 72), Твердохліб, Вишневський
Попередження: Вітенчук 45+1, Панасенко 46, Кравчук 54
Вилучення: Попов 31 (пряма червона) - Бандура 56 (пряма червона)