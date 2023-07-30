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Динамо - Минай 4:1: огляд матчу

Ванат оформив дубль за три хвилини
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Динамо - Минай 4:1: огляд матчу
#Динамо Київ, #Минай

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1-го туру української Прем’єр-Ліги київське Динамо святкувало перемогу над Минаєм. 

Чемпіонат України - УПЛ
1 тур, 30 липня

Динамо - Минай 4:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 3 Вітенчук, 1:1 - 27 Ванат, 2:1 - 30 Ванат, 3:1 - 87 Буяльський (пен), 4:1 - 90+3 Караваєв

Динамо: Бущан, Дубінчак, Біловар, Попов, Тимчик, Сидорчук (к) (Бражко 82), Шапаренко (Шепелєв 82), Кабаєв (Сирота 34), Буяльський, Ярмоленко (Караваєв 76), Ванат (Беніто 76)

Минай: Бандура, Дмитрук (Ольховий 59), Солдат (Ременяк 67), Нємчанінов, Вітенчук, Кравчук, Ралюченко (Рогозинський 46), Булеза (Панасенко 46), Одарюк (Гечев 72), Твердохліб, Вишневський

Попередження: Вітенчук 45+1, Панасенко 46, Кравчук 54

Вилучення: Попов 31 (пряма червона) - Бандура 56 (пряма червона)

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