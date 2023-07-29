Хамес підпише контракт з бразильським Сан-Паулу

Угода з футболістом розрахована на 2 роки

Джерело - Чемпіон.

Колишній півзахисник Реала Хамес Родрігес підписав контракт з Сан-Паулу.

Про це повідомив журналіст Вене Касагранде.

У команди з чемпіонату Бразилії вже все готово, щоб оголосити про трансфер 32-річного колумбійця.

Угода з футболістом розрахована на 2 роки, за цей період він заробить 4 мільйони євро.

Agora não tem mais volta! James Rodríguez assinou neste momento o contrato com o São Paulo. O colombiano é jogador do Tricolor paulista! — Venê Casagrande (@venecasagrande) July 29, 2023

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