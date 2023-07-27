Ексгравець Реала перейшов у Сан-Паулу

Джерело - Чемпіон.
Колумбійський нападник Хамес Родрігес підписати контракт із бразильським Сан-Паулу.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
Угода гравця з клубом буде розрахована на два роки.
Нагадаємо, у квітні Хамес розірвав контракт з Олімпіакосом.
У складі Олімпіакосу Хамес Родрігес провів лише сім місяців. За цей час він встиг зіграти у 23 матчах минулого сезону, у яких відзначився 5 голами та 6 результативними передачами.
31-річний півзахисник до цього виступав за катарський Аль-Райян, Порту, Монако, Реал, Баварію та Евертон.
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