Ексгравець Реала перейшов у Сан-Паулу

Хамес Родрігес знайшов новий клуб

Джерело - Чемпіон.

Колумбійський нападник Хамес Родрігес підписати контракт із бразильським Сан-Паулу.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Угода гравця з клубом буде розрахована на два роки.

Нагадаємо, у квітні Хамес розірвав контракт з Олімпіакосом.

У складі Олімпіакосу Хамес Родрігес провів лише сім місяців. За цей час він встиг зіграти у 23 матчах минулого сезону, у яких відзначився 5 голами та 6 результативними передачами.

31-річний півзахисник до цього виступав за катарський Аль-Райян, Порту, Монако, Реал, Баварію та Евертон.

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