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Луческу цікавий багатьом румунським клубам

Луческу має пропозиції з Румунії
Сьогодні 12:26 218 0
Луческу цікавий багатьом румунським клубам
#Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу цікавий для співпраці багатьом клубам у Румунії, а також Федерації футболу цієї країни.

Про це повідомляє WOWbiz.ro.

Зокрема, боси Динамо Бухарест хотіли б домовитись із досвідченим фахівцем про те, щоб той став акціонером, спортивним директором чи новим президентом їхнього клубу.

Власник Стяуа Джіджі Бекалі готовий запропонувати Луческу повну свободу дій, а також пост президента, спортивного директора чи головного тренера.

У Рапіді та ЧФР хотіли бачити Мірчу головним тренером, але вже отримали від нього відмову.

Також види на Луческу мають і боси Федерації футболу Румунії. Вони розуміють, що Мірча відмовиться очолити національну команду, але хочуть спробувати домовитись із ним про роботу на посаді технічного директора.

Контракт Луческу з Динамо спливає влітку наступного року.

Раніше Вацко розповів за яких умов Луческу може покинути Динамо.

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