Демченко - про поразку від Ворскли: У кінці нам не вистачило фізичних кондицій

Український наставник грузинської Діли Андрій Демченко прокоментував поразку від Ворскли у першому матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій.

- Ворскла це дуже сильна команда з хорошими гравцями. Українська команда дуже фізично підготовлена. 75 хвилин вони терпіли і чекали. Були шанси для взяття воріт на контратаці. Таку тактику вибрав тренер. І в кінці нам не вистачило фізичних кондицій. Тому ми пропустили два голи. Були ще шанси. Хочу відразу сказати, що в цій ситуації ми не опускаємо голову. Проаналізуємо цю гру і, я впевнений, додамо кілька хороших моментів для того, щоб у другій грі зламати ворота Ворскли.

- Кого б із гравців ви виділили?

- Ворскла дуже потужна команда в усіх лініях. У кінцівці матчу дуже сильно зіграв Степанюк, який забрав мʼяч в підкаті, допрацював на чужій половині поля. І тим самим створив дуже гарний момент для взяття воріт. І це також Луіс Філіпе, який також добре відпрацював кінцівку матчу. І були проблеми на цьому фланзі.

- Наприкінці матчу у вас стався словесний конфлікт з вболівальником, якому ви кричали, що ви з Запоріжжя. Розкажіть, будь ласка, що трапилось?

- Вболівальник був дуже агресивний. Йому причулось, що хтось сказав, щось про Запоріжжя. Він не усвідомлював просто, що я сам із Запоріжжя. І він почав на мене кричати. Ніби я щось погане сказав про Запоріжжя. І я йому відповів: "Я сам із Запоріжжя і я такий же українець як і ти". Це не прикрашає нас українців. Так, ми живемо у такий складний час. Українська команда грає на виїзді, коли має радувати своїх вболівальників. Але зараз в Україні воєнний стан і футболістам доводиться грати за кордоном, щоб УЄФА дозволила грати ці матчі. Це лише епізод, я не звертаю увагу на ці моменти.