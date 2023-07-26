Вінгер Динамо близький до переходу у Сівасспор

Родрігес однією ногою вже у турецькому клубі

Джерело - Чемпіон.

28-річний вінгер Динамо та збірної Люксембургу Жерсон Родрігес знаходиться у розташуванні Сівасспора, в якому продовжить кар'єру.

Про це повідомляє журналіст Ajansspor Назім Тюркнас.

Оголошення про перехід Жерсона затрималося через проблеми з документами.

Очікується, що Родрігеса представлять як гравця Сівасспора у найближчі день чи два. Трансфермаркт оцінює гравця у 1,7 мільйона євро.

Сезон-2022/23 Родрігес провів у саудівському клубі Аль-Вахда, за який зіграв 16 матчів та забив 2 м'ячі.

Раніше Андерлехт орендував Лонвейка у Динамо.