Вінгер Динамо близький до переходу у Сівасспор

Джерело - Чемпіон.
28-річний вінгер Динамо та збірної Люксембургу Жерсон Родрігес знаходиться у розташуванні Сівасспора, в якому продовжить кар'єру.
Про це повідомляє журналіст Ajansspor Назім Тюркнас.
Оголошення про перехід Жерсона затрималося через проблеми з документами.
Очікується, що Родрігеса представлять як гравця Сівасспора у найближчі день чи два. Трансфермаркт оцінює гравця у 1,7 мільйона євро.
Сезон-2022/23 Родрігес провів у саудівському клубі Аль-Вахда, за який зіграв 16 матчів та забив 2 м'ячі.
Раніше Андерлехт орендував Лонвейка у Динамо.