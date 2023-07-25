Андерлехт орендував Лонвейка у Динамо

Джастін продовжить кар'єру у чемпіонаті Бельгії

Джерело - Чемпіон.

23-річний нідерландський півзахисник Динамо Джастін Лонвейк виступатиме у бельгійському Андерлехті на правах оренди в наступному сезоні.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Оренда гравця розрахована на рік. В угоді є опція викупу контракту гравця.

Лонвейк виступає за Динамо з вересня минулого року. На його рахунку 1 гол та 1 асист у 18 матчах за киян.

Андерлехт минулого сезону фінішував на 11-й позиції в чемпіонаті Бельгії.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv)

Нагадаємо Кривбас орендував Блізніченка у Динамо.