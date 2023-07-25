Андерлехт орендував Лонвейка у Динамо

Джерело - Чемпіон.
23-річний нідерландський півзахисник Динамо Джастін Лонвейк виступатиме у бельгійському Андерлехті на правах оренди в наступному сезоні.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
Оренда гравця розрахована на рік. В угоді є опція викупу контракту гравця.
Лонвейк виступає за Динамо з вересня минулого року. На його рахунку 1 гол та 1 асист у 18 матчах за киян.
Андерлехт минулого сезону фінішував на 11-й позиції в чемпіонаті Бельгії.
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Нагадаємо Кривбас орендував Блізніченка у Динамо.