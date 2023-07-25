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Валмієра розгромила Тре Пенне: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій

Вчора 23:40 1363 0
Валмієра розгромила Тре Пенне: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій
#Валмієра

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 липня, відбулися 5 перших матчів другого раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Ліга конференцій
Другий кваліфікаційний раунд
Перший матч, 25 липня

АК Ескальдес (Андора) - Партизані (Албанія) 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 53 Мба

Нью-Сейнтс (Велья) - Есперанж (Люксембург) 1:1 (0:1) 

Голи: 0:1 - 14 Міртінс, 1:1 - 74 Холден

Хамрун (Мальта) - Динамо (Тбілісі, Грузія) 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 60 Марушич, 1:1 - 81 Мбонг, 2:1 - 90+8 Мбонг

Баллкані (Косово) - Ларн (Північна Македонія) 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 26 Рахмані (пен), 2:0 - 33 Крюезіу, 3:0 - 67 Гріпші

Тре Пенне (Сан-Марино) - Валмієра (Латвія) 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 33 Мена, 0:2 - 47 Ндоє, 0:3 - 54 Мена

Українець Іван Желізко у складі Вальмієри відіграв увесь матч.

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