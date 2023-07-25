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Стала відома зарплата Михайліченка у Динамо Загреб

26-річний футболіст у Хорватії буде отримувати 300 тисяч євро на рік
Сьогодні 09:10 869 0
Стала відома зарплата Михайліченка у Динамо Загреб
#Динамо Загреб, #Богдан Михайліченко

Джерело - sport.ua.

Стало відомо, скільки зароблятиме український захисник Богдан Михайліченко у Динамо Загреб.

Про це повідомляє Sport.ua.

Зарплата 26-річного футболіста в Хорватії складатиме 300 тисяч євро на рік.

За інформацією джерела, ця сума може зрости до 0,5 млн євро завдяки бонусам за проходження в Лігу чемпіонів, вдалим виступам у головному єврокубковому турнірі, а також перемозі у національному чемпіонаті.

У бельгійському Андерлехті зарплата у Богдана була трохи вищою - 350 тисяч євро за сезон. Приблизно такі ж кошти Михайліченко отримував і у донецькому Шахтарі без урахування бонусів.

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