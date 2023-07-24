Коноплянка близький до підписання контракту з ЧФР

Гравець вже прибув у Клуж

Джерело - Digi Sport.

Український півзахисник Євген Коноплянка найближчим часом стане гравцем ЧФР.

Про це повідомляє Digi Sport.

Гравець вже прибув у Клуж для підписання контракту з командою.

Він підпише контракт з представником чемпіонату Румунії на 2 роки з можливістю пролонгації ще на 1 сезон.

Футболіст буде отримувати близько 20 тисяч євро на місяць. Коноплянка перейде у ЧФР на правах вільного агента.

Нагадаємо, Коноплянка пройде медогляд у Клужі.

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