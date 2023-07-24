Коноплянка близький до підписання контракту з ЧФР

Джерело - Digi Sport.
Український півзахисник Євген Коноплянка найближчим часом стане гравцем ЧФР.
Про це повідомляє Digi Sport.
Гравець вже прибув у Клуж для підписання контракту з командою.
Він підпише контракт з представником чемпіонату Румунії на 2 роки з можливістю пролонгації ще на 1 сезон.
Футболіст буде отримувати близько 20 тисяч євро на місяць. Коноплянка перейде у ЧФР на правах вільного агента.
Нагадаємо, Коноплянка пройде медогляд у Клужі.
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