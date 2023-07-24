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Коноплянка пройде медогляд у Клужі

Коноплянка близький до переходу у Клуж
Сьогодні 09:10 89 0
Коноплянка пройде медогляд у Клужі
#Євген Коноплянка, #Футбольні трансфери, #ЧФР Клуж

Джерело - sportarena.com.

Увечері неділі, 23 липня, Євген Коноплянка прилетів в Клуж.

Про це повідомляє sportarena.

Сьогодні він пройде медогляд і, якщо не станеться нічого екстраординарного, підпише контракт із Клужом.

Днями директор Клужа підтвердив інформацію про те, що румунський клуб близький до підписання контракту з українським півзахисником.

Раніше повідомлялося, що Коноплянка підпише з румунською командою дворічний контракт. Євген, чий контракт із Краковією закінчився 1 липня, перейде в Клуж у статусі вільного агента.

В минулому сезоні 33-річний українець зіграв за Краковію 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.

Раніше Луческу відмовився очолити ЧФР.

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