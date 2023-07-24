Довбик відреагував на можливий відхід із Дніпра-1

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик зосереджений на виступах за дніпровський колектив.

Про це розповів сам футболіст.

"Я не можу знати, що трапиться в майбутньому, тому навіть не думаю ні про що, крім того, як забивати м'ячі та всіма силами допомагати Дніпру-1 вийти до групового раунду Ліги чемпіонів, - розповів Довбик.