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Довбик відреагував на можливий відхід із Дніпра-1

Довбик прокоментував можливу зміну клубу
Сьогодні 09:39 445 0
Довбик відреагував на можливий відхід із Дніпра-1
#СК Дніпро-1, #Футбольні трансфери, #Артем Довбик

Джерело - isport.uа.

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик зосереджений на виступах за дніпровський колектив.

Про це розповів сам футболіст.

"Я не можу знати, що трапиться в майбутньому, тому навіть не думаю ні про що, крім того, як забивати м'ячі та всіма силами допомагати Дніпру-1 вийти до групового раунду Ліги чемпіонів, - розповів Довбик.

Чинний контракт форварда з Дніпро-1 закінчується влітку 2025 року. 

Раніше повідомлялося, що трансфером Довбика у Жирону курує особисто Коломойський.

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