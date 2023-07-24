Довбик відреагував на можливий відхід із Дніпра-1

Джерело - isport.uа.
Нападник Дніпра-1 Артем Довбик зосереджений на виступах за дніпровський колектив.
Про це розповів сам футболіст.
"Я не можу знати, що трапиться в майбутньому, тому навіть не думаю ні про що, крім того, як забивати м'ячі та всіма силами допомагати Дніпру-1 вийти до групового раунду Ліги чемпіонів, - розповів Довбик.
Чинний контракт форварда з Дніпро-1 закінчується влітку 2025 року.
Раніше повідомлялося, що трансфером Довбика у Жирону курує особисто Коломойський.
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