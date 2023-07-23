Співаковський: Трансфером Довбика у Жирону курує особисто Коломойський

Український бізнесмен та неофіційний власник Дніпра-1 Ігор Коломойський особисто займається трансфером форварда дніпрян Артема Довбика у Жирону.

Про це повідомляє журналіст Михайло Співаковський на Патреоні ТаТоТаке.

"Жирона вирішує два завдання. Перше - питання з Мідтьюлландом. Вирішити його бажано не за рахунок грошей. Тобто знайти якісь кадрові варіанти, щоб підсилити Мідтьюлланд, щоб ті відмовилися від своїх прав на Довбика. Це питання вирішити можна.

Паралельно Жирона намагається домовитися з Дніпром-1. Ось тут є певні проблеми. За моєю інформацією, трансфером Довбика курує особисто інвестор Дніпра-1 Ігор Коломойський. І ситуація в тому, що зараз тривають ці торги. Ніхто не може знати точних цифр, окрім одної чи двох людей у світі. Зараз є розбіжності у баченні цієї ситуації. Жирона зараз не буде смітити грошима.

Якщо ці торги не матимуть позитивної динаміки, то боси Жирони просто втомляться від цього і припинять розглядати цей варіант. За моєю інформацією, Жирона вже, страхуючись, веде переговори з іншим форвардом приблизно за ті самі гроші, але з досвідом гри в АПЛ", - сказав Співаковський.