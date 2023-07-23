Головне
Шахтар переміг Утрехт у контрольному матчі
Вчора 17:45 836
Збірна Швеції вирвала перемогу у ПАР: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 12:32 259 1
Богачук нокаутував Аллоті в першому раунді бою
Сьогодні 08:54 4085
Камбосос переміг Хьюза у бою за чемпіонський пояс IBO
Сьогодні 08:25 3240
Мудрик відзначився дебютним голом у складі Челсі
Сьогодні 08:08 1611
Шахтар підписав 18-річного французького вінгера
Вчора 21:37 748
Байндл вийшла у фінал турніру у Будапешті
Вчора 21:28 771
Шахтар узгодив трансфер вінгера Васко да Гами
Вчора 18:24 797
Збірні США та Японії здобули впевнені перемоги: результати матчів жіночого ЧС-2023
Вчора 17:13 1398
Динамо знищило Рудар на зборах у Австрії
Вчора 15:37 1071 1
Прямі трансляції

Співаковський: Трансфером Довбика у Жирону курує особисто Коломойський

Сьогодні 10:54 296 0
Співаковський: Трансфером Довбика у Жирону курує особисто Коломойський
#Жирона, #СК Дніпро-1, #Артем Довбик

Джерело - Tribuna.com.

Український бізнесмен та неофіційний власник Дніпра-1 Ігор Коломойський особисто займається трансфером форварда дніпрян Артема Довбика у Жирону.

Про це повідомляє журналіст Михайло Співаковський на Патреоні ТаТоТаке.

"Жирона вирішує два завдання. Перше - питання з Мідтьюлландом. Вирішити його бажано не за рахунок грошей. Тобто знайти якісь кадрові варіанти, щоб підсилити Мідтьюлланд, щоб ті відмовилися від своїх прав на Довбика. Це питання вирішити можна.

Паралельно Жирона намагається домовитися з Дніпром-1. Ось тут є певні проблеми. За моєю інформацією, трансфером Довбика курує особисто інвестор Дніпра-1 Ігор Коломойський. І ситуація в тому, що зараз тривають ці торги. Ніхто не може знати точних цифр, окрім одної чи двох людей у світі. Зараз є розбіжності у баченні цієї ситуації. Жирона зараз не буде смітити грошима.

Якщо ці торги не матимуть позитивної динаміки, то боси Жирони просто втомляться від цього і припинять розглядати цей варіант. За моєю інформацією, Жирона вже, страхуючись, веде переговори з іншим форвардом приблизно за ті самі гроші, але з досвідом гри в АПЛ", - сказав Співаковський.

Відзначимо, що Довбик потрапив до заявки СК Дніпро-1 на матч кваліфікації Ліги чемпіонів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів 7989
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 8409
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 18307
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): результати змагань Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): результати змагань 8383
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 8334
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 10666
Рекомендуємо
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 16771 3
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 15062
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 2555
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 75757
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 38638 1
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 14053 2