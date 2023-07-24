Аллегрі назвав мету Ювентуса на сезон

Ювентус у наступному сезоні повинний повернути собі місце у Лізі чемпіонів.

Про це розповів головний тренер туринського клубу Массіміліано Аллегрі

"Ми повинні прагнути повернутися в Лігу чемпіонів – така наша мета. Гра в Європі дуже важлива для нас і наших доходів.

У нашому складі багато молодих гравців, які вражаюче провели минулий сезон, і від них ми можемо чекати ще одного кроку вперед у новій кампанії. Зараз нам потрібно працювати і залишатися гранично зосередженими, щоб найкращим чином стартувати в Серії А", – розповів Аллегрі.