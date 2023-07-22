Головне
Збірна України здобула медаль на чемпіонаті світу-2023 в Японії
Вчора 16:48 1152
Збірні США та Японії здобули впевнені перемоги: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 17:13 983
Динамо знищило Рудар на зборах у Австрії
Сьогодні 15:37 515
Довбик увійшов до заявки Дніпра-1 на матч з Панатінаїкосом
Сьогодні 15:19 287
Середа став шостим на чемпіонаті світу
Сьогодні 13:57 257
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): результати змагань
Сьогодні 13:55 7760
Мессі забив переможний супергол зі штрафного в дебютному матчі за Інтер і тепло відсвяткував із Кривцовим - ВІДЕО
Сьогодні 10:55 1786
Українські шпажистки не стартували в особистих змаганнях на чемпіонаті світу
Сьогодні 10:45 526
Довбик може продовжити кар'єру в Жироні
Сьогодні 09:24 1408
Суд Манчестера виніс рішення у справі про вбивство двоюрідного брата Ф'юрі
Сьогодні 09:12 449
Прямі трансляції

Торіно готує нову пропозицію Динамо щодо Бражка

Клуб Серії А хоче підсилити півзахист
Сьогодні 15:50 238 0
Торіно готує нову пропозицію Динамо щодо Бражка
#Динамо Київ, #Торіно, #Володимир Бражко

Джерело - Toro.it.

Торіно працює над новою трансферною пропозицією щодо півзахисника Динамо Володимира Бражка.

Про це повідомляє Toro.it.

Клуб Серії А хоче підсилити півзахист і вважає, що 21-річний українець має якості, щоб стати великим футболістом у майбутньому.

Спортивний директор "биків" Давіде Вагнаті спостерігав за грою хавбека під час матчу групового етапу молодіжного Євро-2023 Україна - Хорватія (2:0).

Раніше Суркіс прокоментував пропозицію Торіно щодо Бражка.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 17876
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 10155
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 7054
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 7874
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів 6382
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): результати змагань Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): результати змагань 7760
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 212637 1
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 115585
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 38451 1
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 15041
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 28027
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 31494 3