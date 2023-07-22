Торіно готує нову пропозицію Динамо щодо Бражка

Клуб Серії А хоче підсилити півзахист

Торіно працює над новою трансферною пропозицією щодо півзахисника Динамо Володимира Бражка.

Про це повідомляє Toro.it.

Клуб Серії А хоче підсилити півзахист і вважає, що 21-річний українець має якості, щоб стати великим футболістом у майбутньому.

Спортивний директор "биків" Давіде Вагнаті спостерігав за грою хавбека під час матчу групового етапу молодіжного Євро-2023 Україна - Хорватія (2:0).

Раніше Суркіс прокоментував пропозицію Торіно щодо Бражка.

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