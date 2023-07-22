Торіно готує нову пропозицію Динамо щодо Бражка

Джерело - Toro.it.
Торіно працює над новою трансферною пропозицією щодо півзахисника Динамо Володимира Бражка.
Про це повідомляє Toro.it.
Клуб Серії А хоче підсилити півзахист і вважає, що 21-річний українець має якості, щоб стати великим футболістом у майбутньому.
Спортивний директор "биків" Давіде Вагнаті спостерігав за грою хавбека під час матчу групового етапу молодіжного Євро-2023 Україна - Хорватія (2:0).
Раніше Суркіс прокоментував пропозицію Торіно щодо Бражка.
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