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Суркіс прокоментував пропозицію Торіно щодо Бражка

Президент Динамо розповів про пропозицію Торіно щодо Бражка
Сьогодні 15:38 372 0
Суркіс прокоментував пропозицію Торіно щодо Бражка
#Динамо Київ, #Володимир Бражко

Джерело - Чемпіон.

Динамо відмовило Торіно у продажі Володимира Бражка за 4 мільйони євро + бонуси.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.

"Пропозиція Торіно принизлива. Володимир Бражко – один із наших найбільш талановитих півзахисників. І він принесе у майбутньому користь Динамо. Всі хочуть купувати наших талановитих гравців за копійки. А якщо я почну продавати гравців по 4 мільйони, то у мене не буде команди.

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Треба продавати так, як ми це зробили із Забарним, із Миколенком. Колись, коли Андрій Шевченко тільки починав грати за основу Динамо, нам пропонували продати його за 3 мільйони. Але ми розуміли, що він буде коштувати дорожче", - сказав Суркіс.

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