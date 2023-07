Торіно намагався підписати хавбека Динамо Бражка

Торіно робив спробу підписати півзахисника Динамо Володимира Бражка.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Італійський клуб запропонував за 21-річного українця 4 мільйони євро + бонуси та відсоток від майбутнього продажу.

Київський клуб відхилив пропозицію, оскільки не продасть гравця за таку суму.

