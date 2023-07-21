Головне
Відбулося жеребкування попередніх етапів Кубка України
Сьогодні 13:38 188
Торіно намагався підписати хавбека Динамо Бражка
Сьогодні 13:23 266
Збірна Іспанії без проблем розібралася з Коста-Рикою: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 12:33 507
Середа здобув ліцензію на Олімпійські ігри-2024
Сьогодні 11:25 524
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань
Сьогодні 11:20 7017
Власники клубів НФЛ схвалили рекордний продаж Вашингтон Коммандерс
Сьогодні 10:29 275
Динамо у закритому спарингу розгромило Аустрію Клагенфурт
Вчора 22:53 1120
Сефері відсутній на зборі Ворскли у Польщі
Вчора 21:37 402
Манчестер Юнайтед оголосив про трансфер Онана
Вчора 21:22 435
Соболь отримав серйозне пошкодження
Вчора 21:10 568
Прямі трансляції

Торіно намагався підписати хавбека Динамо Бражка

Сьогодні 13:23 266 0
Торіно намагався підписати хавбека Динамо Бражка

Торіно робив спробу підписати півзахисника Динамо Володимира Бражка.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Італійський клуб запропонував за 21-річного українця 4 мільйони євро + бонуси та відсоток від майбутнього продажу.

Київський клуб відхилив пропозицію, оскільки не продасть гравця за таку суму.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань 7017
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 9780
21 липня виповнилося б 64 роки легендарному воротареві Динамо Віктору Чанову 21 липня виповнилося б 64 роки легендарному воротареві Динамо Віктору Чанову 3386
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 5923
Батя в зданії: 5 років тому Усик знищив росіянина Гассієва та став першим володарем Кубка Мохамеда Алі Батя в зданії: 5 років тому Усик знищив росіянина Гассієва та став першим володарем Кубка Мохамеда Алі 3170
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 16918
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 28918
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 79666 1
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 2907
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 267766
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 152278 7
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 18843 7