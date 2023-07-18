Ексголкіпер Манчестер Юнайтед Едвін ван дер Сар залишив відділення інтенсивної терапії.

Про це розповів сам футболіст.

"Передусім, ми хочемо подякувати всім за всі чудові повідомлення підтримки. Я радий повідомити, що я більше не у відділенні інтенсивної терапії. Проте я все ще в лікарні.

Я сподіваюся повернутися додому наступного тижня і зробити наступний крок у своєму одужанні!", - відзначив ван дер Сар.