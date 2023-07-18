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Ван дер Сар залишив відділення інтенсивної терапії

Ван дер Сар прокоментував стан свого здоров'я
Вчора 22:29 272 0
Ван дер Сар залишив відділення інтенсивної терапії
#ван дер Сар

Джерело - Чемпіон.

Ексголкіпер Манчестер Юнайтед Едвін ван дер Сар залишив відділення інтенсивної терапії.

Про це розповів сам футболіст.

"Передусім, ми хочемо подякувати всім за всі чудові повідомлення підтримки. Я радий повідомити, що я більше не у відділенні інтенсивної терапії. Проте я все ще в лікарні.

Я сподіваюся повернутися додому наступного тижня і зробити наступний крок у своєму одужанні!", - відзначив ван дер Сар.

52-річного нідерландця було госпіталізовано до реанімації однієї з лікарень Спліту на початку липня. У Хорватії колишній воротар проводив відпустку.

Нагадаємо, ван дер Сар покинув Аякс.

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