Джерело - Чемпіон.
Ексголкіпер Манчестер Юнайтед Едвін ван дер Сар залишив відділення інтенсивної терапії.
Про це розповів сам футболіст.
"Передусім, ми хочемо подякувати всім за всі чудові повідомлення підтримки. Я радий повідомити, що я більше не у відділенні інтенсивної терапії. Проте я все ще в лікарні.
Я сподіваюся повернутися додому наступного тижня і зробити наступний крок у своєму одужанні!", - відзначив ван дер Сар.
52-річного нідерландця було госпіталізовано до реанімації однієї з лікарень Спліту на початку липня. У Хорватії колишній воротар проводив відпустку.
Нагадаємо, ван дер Сар покинув Аякс.