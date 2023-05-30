Ван дер Сар покинув Аякс

Джерело - tribuna.com.
Виконавчий директор Аякса Едвін ван дер Сар оголосив, що влітку покине свою посаду.
Про це повідомляє De Telegraaf.
Своє рішення 52-річний нідерландець пояснив необхідністю відпочити та зайнятися іншими справами.
Ван дер Сар працював у структурі клубу починаючи з листопада 2012 року. У 2016-му був призначений на посаду виконавчого директора.
На останній домашній грі Аякса ван дер Сар був освистаний через погані результати команди в цьому сезоні.
Клуб вперше з 2009 року не зіграє у Лізі чемпіонів, посівши 3-те місце у чемпіонаті.
Раніше Феєнорд достроково став чемпіоном Нідерландів.