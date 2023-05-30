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Ван дер Сар покинув Аякс

У клубі зміниться виконавчий директор
Сьогодні 11:55 361 0
Ван дер Сар покинув Аякс
#Аякс, #ван дер Сар

Джерело - tribuna.com.

Виконавчий директор Аякса Едвін ван дер Сар оголосив, що влітку покине свою посаду.

Про це повідомляє De Telegraaf.

Своє рішення 52-річний нідерландець пояснив необхідністю відпочити та зайнятися іншими справами.

Ван дер Сар працював у структурі клубу починаючи з листопада 2012 року. У 2016-му був призначений на посаду виконавчого директора.

На останній домашній грі Аякса ван дер Сар був освистаний через погані результати команди в цьому сезоні.

Клуб вперше з 2009 року не зіграє у Лізі чемпіонів, посівши 3-те місце у чемпіонаті.

Раніше Феєнорд достроково став чемпіоном Нідерландів.

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