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Абідаль, який у лютому брав участь в Кубку легенд на Росії, зіграє в благодійному матчі для України

Вчора 22:36 245 0
Абідаль, який у лютому брав участь в Кубку легенд на Росії, зіграє в благодійному матчі для України

Колишній захисник Барселони Ерік Абідаль став ще одним учасником благодійного матчу на підтримку України, який організовують Андрій Шевченко та Олександр Зінченко.

Про це повідомляє Game4ukraine

У лютому француз зіграв у матчах так званого Кубка легенд, який проводили в Москві. Окрім нього, на тому турнірі виступили Флоран Малуда, Еммануель Адебайор, Джей-Джей Окоча та інші ветерани футболу.

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