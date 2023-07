Абідаль, який у лютому брав участь в Кубку легенд на Росії, зіграє в благодійному матчі для України

Колишній захисник Барселони Ерік Абідаль став ще одним учасником благодійного матчу на підтримку України, який організовують Андрій Шевченко та Олександр Зінченко.

Про це повідомляє Game4ukraine

У лютому француз зіграв у матчах так званого Кубка легенд, який проводили в Москві. Окрім нього, на тому турнірі виступили Флоран Малуда, Еммануель Адебайор, Джей-Джей Окоча та інші ветерани футболу.

We are thrilled to welcome the legendary Eric Abidal to Game4Ukraine. 🇺🇦⚽️



Considered one of the best left backs of his time, Eric will take the pitch at Stamford Bridge on August 5th.



For tickets, visit https://t.co/UPaeinPY8K@EAbidalOfficial #game4ukraine pic.twitter.com/hwCQLhvaTH