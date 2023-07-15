Абідаль, який у лютому брав участь в Кубку легенд на Росії, зіграє в благодійному матчі для України

Колишній захисник Барселони Ерік Абідаль став ще одним учасником благодійного матчу на підтримку України, який організовують Андрій Шевченко та Олександр Зінченко.
Про це повідомляє Game4ukraine
У лютому француз зіграв у матчах так званого Кубка легенд, який проводили в Москві. Окрім нього, на тому турнірі виступили Флоран Малуда, Еммануель Адебайор, Джей-Джей Окоча та інші ветерани футболу.
We are thrilled to welcome the legendary Eric Abidal to Game4Ukraine. 🇺🇦⚽️— game4ukraine (@game_4_ukraine) July 15, 2023
Considered one of the best left backs of his time, Eric will take the pitch at Stamford Bridge on August 5th.
For tickets, visit https://t.co/UPaeinPY8K@EAbidalOfficial #game4ukraine pic.twitter.com/hwCQLhvaTH
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