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Баварія дозволила Аль-Насру вести переговори з Мане

Баварія дозволила Аль-Насру вести переговори з Мане
Сьогодні 09:40 147 0
Баварія дозволила Аль-Насру вести переговори з Мане
#Баварія, #Футбольні трансфери, #Аль-Наср, #Садіо Мане

Джерело - tribuna.com.

Баварія дала дозвіл представникам Аль-Насра на ведення переговорів з вінгером команди Садіо Мане.

Про це повідомляє  Ariyadhiah

Ахмед Альгамді, генеральний директор саудівського клубу, вчора провів зустріч з агентом футболіста на Майорці, щоб обговорити фінансові запити сенегальця перед безпосередніми переговорами з Баварією.

Останні готові відпустити футболіста за 30 млн євро.

Нагадаємо, визначилось майбутнє Мане у Баварії.

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