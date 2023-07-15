Баварія дозволила Аль-Насру вести переговори з Мане

Джерело - tribuna.com.
Баварія дала дозвіл представникам Аль-Насра на ведення переговорів з вінгером команди Садіо Мане.
Про це повідомляє Ariyadhiah
Ахмед Альгамді, генеральний директор саудівського клубу, вчора провів зустріч з агентом футболіста на Майорці, щоб обговорити фінансові запити сенегальця перед безпосередніми переговорами з Баварією.
Останні готові відпустити футболіста за 30 млн євро.
Нагадаємо, визначилось майбутнє Мане у Баварії.
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