Визначилось майбутнє Мане у Баварії

Садіо Мане покине Баварію

Нападник збірної Сенегалу і Баварії Садіо Мане найближчим часом змінить клубну прописку.

Про це повідомляє журналіст Kicker Георг Гольцнер.

Керівництво клубу повідомило футболістові про те, що гравець може шукати собі нову команду

Баварія не розраховує на Мане в наступному сезоні. Клуб хоче продати футболіста, щоб заощадити на зарплаті.

Нагадаємо, форвард перейшов до німецького клубу минулого літа. За цей час він провів 25 ігор, у яких забив сім голів.

Раніше повідомлялося, що Мане близький до переходу в Аль-Ахлі.