Марсель та Атлетіко узгодили трансфер захисника Ренана Лоді за 13 млн євро.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Також мадридський клуб отримає 20% від наступного продажу гравця.

Завтра, 14 липня, бразилець пройде медичні огляди.

