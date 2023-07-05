Вінгер Марселя Санчес близький до відходу з клубу

Між керівництвом клубу та представником гравця ведуться переговори

Джерело - Get French Football New.

Форвард Марселя Алексіс Санчес, імовірно, не стане продовжувати з клубом контракт, що сплив 30 червня.

Про це повідомляє L'Équipe.

Між керівництвом клубу та представником гравця ведуться переговори, однак вони зайшли в глухий кут.

Пропозиція щодо зарплати є нижчою, ніж торік, оскільки Марсель не потрапив напряму до групи ЛЧ і має проходити два раунди кваліфікації.

Раніше Марсель з Маліновським презентував нову форму на наступний сезон.

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