Мессі: Бог підкаже мені, коли піти зі збірної

Аргентинець розповів про можливе завершення кар'єри в збірній

Хавбек Інтер Маямі Ліонель Мессі не знає, коли завершить кар'єру в збірній Аргентині.

Про це футболіст розповів порталу Goal.

"Насправді не знаю. Все трапиться тоді, коли має трапитися. Останнім часом я багато чого досягнув, тож зараз можу насолоджуватися. Бог підкаже мені, коли піти.

Мессі: Мій менталітет і мої амбіції не зміняться

Впевнений, що це буде скоро - це логічно, враховуючи мій вік. Інша річ - коли буде найкращий момент. Ми з командою пройшли через важкі часи, але виграли Копа Америка та чемпіонат світу", - сказав Мессі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!