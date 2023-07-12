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Мессі: Бог підкаже мені, коли піти зі збірної

Аргентинець розповів про можливе завершення кар'єри в збірній
Сьогодні 20:53 202 0
Мессі: Бог підкаже мені, коли піти зі збірної
Фото: Getty Images
#Ліонель Мессі

Джерело - Goal.com.

Хавбек Інтер Маямі Ліонель Мессі не знає, коли завершить кар'єру в збірній Аргентині.

Про це футболіст розповів порталу Goal.

"Насправді не знаю. Все трапиться тоді, коли має трапитися. Останнім часом я багато чого досягнув, тож зараз можу насолоджуватися. Бог підкаже мені, коли піти.

  Мессі: Мій менталітет і мої амбіції не зміняться

Впевнений, що це буде скоро - це логічно, враховуючи мій вік. Інша річ - коли буде найкращий момент. Ми з командою пройшли через важкі часи, але виграли Копа Америка та чемпіонат світу", - сказав Мессі.

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