Мессі: Мій менталітет і мої амбіції не зміняться

Джерело - football.ua.
Чемпіон світу 2022 року Ліонель Мессі пообіцяв докладати максимальних зусиль задля перемог Інтера Маямі.
Про це розповів сам аргентинський нападник.
"Мій менталітет і мої амбіції не зміняться, я намагатимусь, де б я не був, докладати сили заради себе та свого нового клубу, продовжуватиму грати на найвищому рівні.
Ми [з сім'єю] задоволені ухваленим рішенням. Ми готові до нових випробувань і змін", – сказав Мессі.
Нагадаємо, Мессі прибув у США для завершення переходу в Інтер Маямі.