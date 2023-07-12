Мессі: Мій менталітет і мої амбіції не зміняться

Чемпіон світу 2022 року Ліонель Мессі пообіцяв докладати максимальних зусиль задля перемог Інтера Маямі.

Про це розповів сам аргентинський нападник.

"Мій менталітет і мої амбіції не зміняться, я намагатимусь, де б я не був, докладати сили заради себе та свого нового клубу, продовжуватиму грати на найвищому рівні.

Ми [з сім'єю] задоволені ухваленим рішенням. Ми готові до нових випробувань і змін", – сказав Мессі.