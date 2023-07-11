Тренер Металіста: Ярославський бере участь у життєдіяльності клубу

Президент Металіста Олександр Ярославський бере участь у життєдіяльності клубу.

Про це розповів головний тренер харківського клубу Андрій Аніщенко.

"Усе досить добре. У нас є одне поле хорошої якості, на якому ми займаємося. У готелі є все необхідне для відновлення - басейн, сауна. Іноді тренуємося у дворазовому режимі. Йде нормальний робочий процес, для якого створено всі умови.

Президент Металіста Олександр Ярославський бере участь у життєдіяльності клубу. Якщо створені всі умови для якісної підготовки - то це заслуга керівництва клубу", - відзначив Аніщенко.