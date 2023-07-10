Бейл пояснив завершення кар'єри

Колишній нападник Реала і збірної Уельсу Гарет Бейл пояснив завершення професійної кар'єри у 33 роки.

Про це розповів сам футболіст.

"Я не розлюбив футбол - просто зрозумів, що досяг усього, чого хотів. Я ні про що не шкодую, дуже задоволений своєю кар'єрою. Що стосується збірної Уельсу, то я також хочу дати шанс наступному поколінню. Сподіваюся, що я показав їм, чого ми очікуємо від нашої команди, коли граємо, і що відбувається в роздягальні.

Мені, як і раніше, подобалося грати, але в якийсь момент я захотів проводити більше часу з сім'єю. Мої діти ростуть так швидко, що мені здавалося, я багато чого упустив", – зізнався Бейл.