Інгулець переглядає ексголкіпера збірної Вірменії

Восконян брав участь у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Валерій Восконян перебуває на перегляді в Інгульці.

Восконян вчора брав участь у контрольному матчі Інгулець - Кремінь (2:1). Він вийшов на заміну на 60-ій хвилині зустрічі.

29-річний Восконян народився на Миколаївщині, але має вірменське коріння. У 2018 році воротар викликався до збірної Вірменії, але не дебютував у ній.

Раніше голкіпер захищав кольори Миколаєва, фінського ВПС, вірменських Пюніка та Арагаца, а також Ужгорода та Кристала. Останній сезон Валерій провів у Васті.