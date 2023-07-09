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Інгулець переглядає ексголкіпера збірної Вірменії

Восконян брав участь у контрольному матчі
Сьогодні 15:56 135 0
Інгулець переглядає ексголкіпера збірної Вірменії
#Інгулець

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Валерій Восконян перебуває на перегляді в Інгульці.

Восконян вчора брав участь у контрольному матчі Інгулець - Кремінь (2:1). Він вийшов на заміну на 60-ій хвилині зустрічі.

29-річний Восконян народився на Миколаївщині, але має вірменське коріння. У 2018 році воротар викликався до збірної Вірменії, але не дебютував у ній.

Раніше голкіпер захищав кольори Миколаєва, фінського ВПС, вірменських Пюніка та Арагаца, а також Ужгорода та Кристала. Останній сезон Валерій провів у Васті.

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