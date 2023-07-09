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Інгулець переміг Кремінь у контрольному матчі

Сьогодні 08:24 220 0
Інгулець переміг Кремінь у контрольному матчі
#Інгулець, #Кремінь

Джерело - Чемпіон.

Інгулець переграв Кремінь у контрольному матчі на літніх зборах. 

Матч завершився з рахунком 2:1. У першому таймі Кремінь відкрив рахунок - голом відзначився Андрій Глоба, замкнувши ногою подачу з правого флангу від Артема Товкача. У другому таймі футболісти із Кіровоградської області забивши двічі - здобувають вольову перемогу.

Контрольний матч
8 липня

Інгулець (Петрове) - Кремінь (Кременчук) 2:1 (0:1)

Голи: Резепов, ГНП - Глоба

Інгулець: Паламарчук (Сметанко, 30 (Восконян, 60)), ГНП (Сидоренко, 60), ГНП (Шершень, 46), Ченбай (Малиш, 46), Осипенко (Мельничук, 60), Пятов (Чабан, 30 (Козак, 60)), Лисняк (Запорожець, 60), ГНП (Сітало, 46), ГНП (Резепов, 60), ГНП (ГНП, 46), ГНП (Козиренко, 60)

Кремінь: ГНП (Слуцький, 46), ГНП (ГНП, 70), Сидоренко, Дудник (Аркуша, 60), Товкач, Панчишин, Кіреєв (Жданович, 46), Савіцький (Пʼятибрат, 46), Глоба (ГНП, 65), Галоян, Трофимюк (Вівдич, 46).

Раніше  Інгулець у контрольному матчі переміг СК Полтава.

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