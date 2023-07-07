Боруссія Дортмунд продовжила контракт з голкіпером

Воротар Боруссії Дортмунд Александр Маєр продовжив контракт.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода діє до 30 червня 2025 року. Маєр є другим голкіпером команди.

32-річний футболіст у минулому сезоні провів 12 матчів за Боруссію в усіх турнірах, пропустив 17 голів та 3 рази відіграв "на нуль".

Маєр перейшов у Боруссію у 2022 році з клубу Ян Регенсбург.

Повідомлялося, що Боруссія Дортмунд цікавиться півзахисником Челсі Галлахером.

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