Боруссія Дортмунд продовжила контракт з голкіпером

Джерело - bvb.de.
Воротар Боруссії Дортмунд Александр Маєр продовжив контракт.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Нова угода діє до 30 червня 2025 року. Маєр є другим голкіпером команди.
32-річний футболіст у минулому сезоні провів 12 матчів за Боруссію в усіх турнірах, пропустив 17 голів та 3 рази відіграв "на нуль".
Маєр перейшов у Боруссію у 2022 році з клубу Ян Регенсбург.
Повідомлялося, що Боруссія Дортмунд цікавиться півзахисником Челсі Галлахером.
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