Журналіст назвав наступного президента УАФ

Екстренер збірної України Андрій Шевченко може очолити Українську асоціацію футболу у випадку відходу Андрія Павелка.

Про це розповів журналіст Михайло Співаковський.

"Андрій Миколайович – людина дуже дипломатична в цих питаннях. Ми знаємо, що йому не дуже "зручно" перебувати в Україні понад 182 дні на рік, і що в нього родина, знаємо, де.

І за моєю інформацією – лише ось декілька днів тому Шевченко сказав "Так". Здається, коли вже ситуація з Павелком перейшла на новий рівень, бо тут кримінальне провадження.

Спочатку, як я розумію, Офіс президента чи вороги Павелка намагалися зробити якийсь заколот в Будинку футболу. Ну це ж територія Павелка. Ви б’єтеся з людиною, яка в цьому настільки Копенгаген, що з’їсть вас та переварить. Окрім того, аргумент, що УЄФА та ФІФА одразу які санкції просто залучать і все. А тут Чеферін вже нічого не зробить, це кримінальне провадження.

Шевченко завжди говорив: "Ну…". А тут він сказав "Так". Не знаю, що в нього означає "Так". Але зараз як ніколи Шевченко близький до того, щоб замінити Павелка.

Висновок простий – якщо Павелко піде, то буде Шевченко. Зараз шанси як ніколи високі", – сказав Співаковський.