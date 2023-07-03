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Поворознюк: Я буду платити штрафи, хай люди тільки приходять і дивляться футбол

Президент Інгульця хоче бачити в болівальниках на стадіоні
Сьогодні 13:02 782 0
Поворознюк: Я буду платити штрафи, хай люди тільки приходять і дивляться футбол
#Інгулець, #Олександр Поворознюк

Джерело - Чемпіон.

Президент Інгульця Олександр Поворознюк хоче допускати вболівальників на футбольні матчі.

Про це він розповів на власному Ютуб-каналі.

"Хай приходять. Якщо будуть офіційні ігри і люди захочуть приходити, я буду платити штрафи. Дивіться, ми поїхали на гру Полісся, люди прийшли, і КДК дав 10 тисяч гривень штрафу. Я буду платити штрафи, хай люди тільки приходять і дивляться", - сказав Поворознюк.

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