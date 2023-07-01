Леклер втратить 3 позиції на старті спринту Гран-прі Австрії

Джерело - Чемпіон.
Гонщик Феррарі Шарль Леклер втратить три позиції на старті спринту Гран-прі Австрії.
Про це повідомляє пресслужба Формули-1
Леклера визнали винним у блокуванні Оскара Піастрі з Макларена.
Інцидент стався під час першого сегменту спринт-кваліфікації.
Леклер розпочне спринт з 9-ї позиції. Початок гонки – о 17:30 за київським часом.
Charles Leclerc has been given a three-place grid penalty for #F1Sprint— Formula 1 (@F1) July 1, 2023
>> https://t.co/MHKqNlgCys#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/mspx83WvUS
Раніше Ферстаппен виграв кваліфікацію до спринту Гран-прі Австрії.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!