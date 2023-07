Леклер втратить 3 позиції на старті спринту Гран-прі Австрії

Гонщик Феррарі Шарль Леклер втратить три позиції на старті спринту Гран-прі Австрії.

Про це повідомляє пресслужба Формули-1

Леклера визнали винним у блокуванні Оскара Піастрі з Макларена.

Інцидент стався під час першого сегменту спринт-кваліфікації.

Леклер розпочне спринт з 9-ї позиції. Початок гонки – о 17:30 за київським часом.

Charles Leclerc has been given a three-place grid penalty for #F1Sprint



>> https://t.co/MHKqNlgCys#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/mspx83WvUS