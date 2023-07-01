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Леклер втратить 3 позиції на старті спринту Гран-прі Австрії

Леклера визнали винним у блокуванні Оскара Піастрі
Сьогодні 16:55 250 0
Леклер втратить 3 позиції на старті спринту Гран-прі Австрії
Фото: Getty Images
#Гран-прі Австрії, #Шарль Леклер

Джерело - Чемпіон.

Гонщик Феррарі Шарль Леклер втратить три позиції на старті спринту Гран-прі Австрії.

Про це повідомляє пресслужба Формули-1

Леклера визнали винним у блокуванні Оскара Піастрі з Макларена.

Інцидент стався під час першого сегменту спринт-кваліфікації.

Леклер розпочне спринт з 9-ї позиції. Початок гонки – о 17:30 за київським часом.

Раніше Ферстаппен виграв кваліфікацію до спринту Гран-прі Австрії.

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