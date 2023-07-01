Моурінью хоче підписати півзахисника Манчестер Юнайтед

Джерело - sport.ua.
Півзахисник Манчестер Юнайтед Фред найближчим часом може перебратися до італійської Серії А.
Про це повідомляє Goal.com.
Інтерес до бразильця виявляє Рома, причому бачити Фреда в лавах цієї команди хоче особисто головний тренер "вовків" Жозе Моурінью, який працював із хавбеком раніше в МЮ.
Рома розраховує залучити Фреда обіцянкою стабільної ігрової практики, на яку бразилець, вочевидь, не зможе розраховувати в МЮ, особливо після потенційного трансферу до цього клубу Мейсона Маунта.
Нагадаємо Рома хоче підписати Верратті.