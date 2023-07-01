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Моурінью хоче підписати півзахисника Манчестер Юнайтед

Рома може підсилитись півзахисником
Сьогодні 13:54 249 0
Моурінью хоче підписати півзахисника Манчестер Юнайтед
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #Рома, #Футбольні трансфери, #Фред

Джерело - sport.ua.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Фред найближчим часом може перебратися до італійської Серії А.

Про це повідомляє Goal.com.

Інтерес до бразильця виявляє Рома, причому бачити Фреда в лавах цієї команди хоче особисто головний тренер "вовків" Жозе Моурінью, який працював із хавбеком раніше в МЮ.

Рома розраховує залучити Фреда обіцянкою стабільної ігрової практики, на яку бразилець, вочевидь, не зможе розраховувати в МЮ, особливо після потенційного трансферу до цього клубу Мейсона Маунта.

Нагадаємо Рома хоче підписати Верратті.

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