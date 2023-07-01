Моурінью хоче підписати півзахисника Манчестер Юнайтед

Рома може підсилитись півзахисником

Півзахисник Манчестер Юнайтед Фред найближчим часом може перебратися до італійської Серії А.

Про це повідомляє Goal.com.

Інтерес до бразильця виявляє Рома, причому бачити Фреда в лавах цієї команди хоче особисто головний тренер "вовків" Жозе Моурінью, який працював із хавбеком раніше в МЮ.

Рома розраховує залучити Фреда обіцянкою стабільної ігрової практики, на яку бразилець, вочевидь, не зможе розраховувати в МЮ, особливо після потенційного трансферу до цього клубу Мейсона Маунта.

Нагадаємо Рома хоче підписати Верратті.