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Дедишин: Setanta - політично заангажований проєкт

Гендиректор Руху розповів про стрімінговий сервіс Setanta Sports
Сьогодні 15:54 305 0
Дедишин: Setanta - політично заангажований проєкт
#Дедишин, #Андрій Павелко, #Рух, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - Чемпіон.

Setanta - політично заангажований проєкт, який з’явився на українському ринку завдяки президенту УАФ Андрію Павелку.

Про це заявив генеральний директор Руха Ігор Дедишин.

"За минулий сезон жоден клуб, який увійшов в пул Сетанти, не отримав ні копійки. У Руха не було тоді позиції за Сетанту чи за плюси. Ми вже тоді стояли за УПЛ ТБ. І всіх переконували. Ми розуміли, що Сетанта - це політично заангажований проєкт, який з’явився на українському ринку завдяки президенту УАФ Андрію Павелку.

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Вже тоді нам було зрозуміло, що це обман, що цей проєкт не злетить. Час показав, що ми мали рацію. В результаті клуби віддали свої права безплатно, за нуль, а Сетанта з горем пополам зробила продакшен, отримала свої дивіденди та орієнтовно 100 000 підписників.

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Клуби постраждали, а Сетанта залишилися в глибокому плюсі. Сетанта зайшла на ринок, залізши в кишені клубів", - сказав Дедишин.

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