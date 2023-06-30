Дедишин: Setanta - політично заангажований проєкт

Setanta - політично заангажований проєкт, який з’явився на українському ринку завдяки президенту УАФ Андрію Павелку.

Про це заявив генеральний директор Руха Ігор Дедишин.

"За минулий сезон жоден клуб, який увійшов в пул Сетанти, не отримав ні копійки. У Руха не було тоді позиції за Сетанту чи за плюси. Ми вже тоді стояли за УПЛ ТБ. І всіх переконували. Ми розуміли, що Сетанта - це політично заангажований проєкт, який з’явився на українському ринку завдяки президенту УАФ Андрію Павелку.