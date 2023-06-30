Дедишин: Setanta - політично заангажований проєкт

Джерело - Чемпіон.
Setanta - політично заангажований проєкт, який з’явився на українському ринку завдяки президенту УАФ Андрію Павелку.
Про це заявив генеральний директор Руха Ігор Дедишин.
"За минулий сезон жоден клуб, який увійшов в пул Сетанти, не отримав ні копійки. У Руха не було тоді позиції за Сетанту чи за плюси. Ми вже тоді стояли за УПЛ ТБ. І всіх переконували. Ми розуміли, що Сетанта - це політично заангажований проєкт, який з’явився на українському ринку завдяки президенту УАФ Андрію Павелку.
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Вже тоді нам було зрозуміло, що це обман, що цей проєкт не злетить. Час показав, що ми мали рацію. В результаті клуби віддали свої права безплатно, за нуль, а Сетанта з горем пополам зробила продакшен, отримала свої дивіденди та орієнтовно 100 000 підписників.
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Клуби постраждали, а Сетанта залишилися в глибокому плюсі. Сетанта зайшла на ринок, залізши в кишені клубів", - сказав Дедишин.
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