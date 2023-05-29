Циганик: Думаю, що інформація про 8 млн євро від Setanta - вкид

Працівнику 1+1 Media Ігорю Циганику не відомо, що Setanta збільшила пропозицію на трансляцію УПЛ до 8 мільйонів євро.

Про це заявив сам журналіст.

"З грудня Setanta відмовилася від свого контракту й сказала, що буде лише забезпечувати виробництво. Тобто ніякі гроші з грудня від Setanta клуби не отримали. Вони отримали лише виробництво, вони не платили за нього. Setanta натомість закривала найкращі матчі на своїй платформі.

Про пропозицію у розмірі 8 мільйонів євро я не чув. Думаю, це вкид. Сумніваюся, що на даному етапі Setanta готова інвестувати такі гроші, щоб отримати УПЛ.

Вони зіткнулися з дуже великою проблемою виробництва. Іноземці сюди їхати не хочуть, а української техніки не завжди вистачає, щоб якісно показати чемпіонат.

Це не вина Setanta, це вина обставин. Нема у нас стільки техніки", - сказав Циганик.