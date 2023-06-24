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Проєкт УПЛ ТБ не буде єдиним телепулом

Проти виступили Дніпро-1, Динамо та Зоря
Сьогодні 09:17 355 0
Проєкт УПЛ ТБ не буде єдиним телепулом
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Проєкт УПЛ ТБ як єдиний пул реалізовано не буде.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Проти виступили Дніпро-1, Динамо та Зоря, які залишаються на ресурсах 1+1 Media. Утримався Верес, якого не до кінця влаштувала запропонована фінансова схема проєкту.

Але 12 або 13 (в залежності від позиції Вереса) клубів планують реалізувати план Б без "відмовників". Швидше за все, на основі мультиплатформового принципу. Тобто матчі показуватимуться на кількох ОТТ-платформах, а також на ютубі.

Орієнтовна ціна пакету - 50 грн. Очікуваний прибуток - близько 40 млн грн на всіх.

Компанія VBET відпрацьовує третій рік свого 3-річного контракту з УПЛ як титульний спонсор. Після цього беттінгові права майже напевно розігруватимуться на незалежному тендері.

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