Нападник Атлетіко Фелікс не перейде в клуб, який не грає в Лізі чемпіонів

Джерело - AS.
Нападник Атлетіко Жоау Фелікс досі не визначився зі своїм майбутнім.
Про це повідомляє AS.
23-річний португалець повернувся з оренди в Челсі, який вирішив не викупляти його, та все ще хоче покинути мадридський клуб.
При цьому Фелікс розглядає варіанти лише з тими командами, які виступають у Лізі чемпіонів.
Таким чином Жоау вже встиг відмовити декільком представникам АПЛ, які цікавилися його підписанням.
Повідомлялося, що агент Фелікса шукає клуб, який віддасть за португальця 100 млн євро.
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