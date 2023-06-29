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Нападник Атлетіко Фелікс не перейде в клуб, який не грає в Лізі чемпіонів

Португалець не визначився зі своїм майбутнім
Сьогодні 20:59 224 0
Нападник Атлетіко Фелікс не перейде в клуб, який не грає в Лізі чемпіонів
#Атлетіко Мадрид, #Жуан Фелікс

Джерело - AS.

Нападник Атлетіко Жоау Фелікс досі не визначився зі своїм майбутнім.

Про це повідомляє AS.

23-річний португалець повернувся з оренди в Челсі, який вирішив не викупляти його, та все ще хоче покинути мадридський клуб.

При цьому Фелікс розглядає варіанти лише з тими командами, які виступають у Лізі чемпіонів.

Таким чином Жоау вже встиг відмовити декільком представникам АПЛ, які цікавилися його підписанням.

Повідомлялося, що агент Фелікса шукає клуб, який віддасть за португальця 100 млн євро.

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