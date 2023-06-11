Агент Фелікса шукає клуб, який віддасть за португальця 100 млн євро

Агент Жорже Мендеш продовжує роботу над трансфером нападника Жоау Фелікса, який після оренди в Челсі повернувся до Атлетіко.

Про це повідомляє AS.

Головний тренер мадридців Дієго Сімеоне досі не розраховує на 23-річного футболіста.

Втім, керівництво не збирається знижувати запити, вимагаючи 100 мільйонів євро за продаж португальця. Мендеш шукає клуб, який готовий заплатити ці гроші.

Також не виключається чергова оренда Фелікса – вона коштуватиме 10 мільйонів євро за сезон.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!