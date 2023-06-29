УЄФА скасувала додатковий час у Суперкубку Європи

Суперкубок Європи 2023 відбудеться 16 серпня в Афінах

Джерело - Mundo Deportivo.

УЄФА змінила формат проведення матчу за Суперкубок Європи.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Згідно зі статтею 12 нового регламенту, у разі нічиєї в основний час переможця будуть визначати одразу в серії пенальті.

Таким чином, скасовуються 2 додаткові тайми по 15 хвилин.

Суперкубок Європи 2023 розіграють між собою Манчестер Сіті та Севілья 16 серпня в Афінах.

Нагадаємо, УЄФА обмежив амортизацію трансферів на строк до 5 років.

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