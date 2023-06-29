УЄФА скасувала додатковий час у Суперкубку Європи

Джерело - Mundo Deportivo.
УЄФА змінила формат проведення матчу за Суперкубок Європи.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Згідно зі статтею 12 нового регламенту, у разі нічиєї в основний час переможця будуть визначати одразу в серії пенальті.
Таким чином, скасовуються 2 додаткові тайми по 15 хвилин.
Суперкубок Європи 2023 розіграють між собою Манчестер Сіті та Севілья 16 серпня в Афінах.
Нагадаємо, УЄФА обмежив амортизацію трансферів на строк до 5 років.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!